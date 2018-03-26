На Урале модифицировали ферриты для квантовых компьютеров

Лаборатория роста кристаллов ЮУрГУ развернула серию экспериментов по модифицированию свойств и структуры ферритов — соединений оксидов железа с оксидами других металлов. В гексаферрит бария внедряют дополнительные химические элементы, за счет чего получают материал с похожим составом, но совершенно иными рабочими характеристиками. Об этом сообщает пресс-релиз Южно-Уральского государственного университета.

Ферриты — это соединения оксида железа Fe2O3 с оксидами других основных металлов. Их особенность, резко отличающая от прочих оксидов железа, в том, что в их кристаллической решетке есть пять разных позиций железа. В зависимости от того, какая из них используется — свойства ферритов значительно изменяются.

Уральские ученые в своей последней работе исследовали размещение индия по позициям замещающего элемента. Вводя индий в гексаферрит бария, исследователи определяли, какая из позиций железа в решетке гексаферрита бария наиболее предпочтительна для нового элемента, так как от изменений в структуре модифицированного материала зависят его свойства. В настоящее время ученые уже установили кристаллографические позиции, которые займет индий, и начали работы по исследованию характеристик таких ферритов как источников СВЧ-излучения.

Гексаферриты привлекли внимание уральских специалистов из-за их превосходных перспектив в целом ряде важных направлений. Например, они обладают отличными магнитными параметрами, при этом низкая удельная электропроводность позволяет применять гексаферритовые магниты при наличии высокочастотных магнитных полей. В микроэлектронике это одно из самых главных требований к новым материалам. Кроме того, ферриты хорошо поглощают электромагнитное излучение в микроволновом диапазоне.

Гексаферрит бария с замещением бария свинцом — еще одно из направлений деятельности Лаборатории роста кристаллов. На сегодняшний день ученым удалось вырастить монокристаллы такого материала с низкой плотностью дефектов. Они могут применяться в качестве рабочих элементов в электронике. Потенциально материал может найти применение и при создании квантового компьютера. Последние отличаются от классических тем, что при решении ряда задач несопоставимо более производительны — отдельные виды вычислений квантовых компьютеров обычные могут совершить только за миллионы лет непрерывной работы. Кроме того, как и любой новый магнитный материал в электронике, гексаферрит бария в различных его модификациях позволяет создавать элементы памяти с высоким быстродействием, значительным объемом и надежностью.