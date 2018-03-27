Роботов научили строить каркасы зданий

Инженеры научили строить роботов каркасы зданий

Инженеры из Швейцарии изобрели специальную конструкцию, состоящую из двух промышленных роботов, которые способны автоматически обрабатывать древесину и делать из нее доски, а потом из них складывать сложные конструкции. О работе ученых говорится в пресс-релизе Швейцарской высшей технической школы Цюриха

Как сообщается, программе управления достаточно получить чертеж, чтобы два манипулятора принялись за работу. По словам ученых, для использования этой техники не требуются строительные леса или другие поддерживающие конструкции.

Когда инженеры закончат работу над этой технологией, соорудив шесть похожих конструкций, они будут объединены в едином двухэтажном здании с прозрачными стенами. Это сделано для того, чтобы наблюдать за работой роботизированных манипуляторов.

Разработчики отметили, что свою работу роботы делают гораздо лучше людей. Несущие конструкции способны выдержать большие нагрузки. Единственное, что пока не умеет система, так это скреплять элементы конструкции между собой.

Ранее сообщалось, что дубайская компания KEF Holdings планирует создавать «умные» дома с помощью роботов. Компания приобрела в эмирате участок площадью 40 тысяч кв. метров. Жилье планируют построить через год, серийное производство планируют наладить уже в этом году.