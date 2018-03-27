Ещё
Найдена уникальная экзопланета размером с Землю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдена уникальная экзопланета размером с Землю 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Американские астрономы обнаружили экзопланету, которая по своим размерам сопоставима с Землей, а по внутреннему строению напоминает Меркурий. Найденная планета, получившая название K2-229 b, вращается вокруг оранжевого карлика, отмечается в журнале Nature Astronomy.
Солнце мое, взгляни на меня…
Тест: как хорошо вы знаете Солнечную систему?
K2-229 b вызывает особый интерес у специалистов, поскольку они впервые открыли экзопланету за пределами Солнечной системы, состав которой отличается от того, что можно увидеть в материнской звезде.
Ученые высчитали, что у оранжевого карлика K2-229 b большое металлическое ядро, которое занимает 68% массы небесного тела. Окантовывает экзопланету тонкая силикатная мантия, что весьма странно, учитывая соотношение железа и кремния у K2-229 b.
Астрономы намерены выяснить, при каких обстоятельствах истончилась мантия карлика. Возможно, ответ на этот вопрос станет поводом для открытия крупных экзолун.
Недавно в окрестностях Солнечной системы обнаружили 15 ранее неизвестных экзопланет. Одна из них может обладать атмосферой, схожей с земной, и океанами. Открытие удалось сделать благодаря орбитальной обсерватории «Кеплер». Ученые намерены продолжать изучение объекта при помощи современного телескопа TESS.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
К 2020 году Америку накроет экстремальная жара Живучесть тараканов оказалась обусловлена генетически Африканский космолог «открыл» Марс во второй раз
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп США отреагировал на трагедию в России92
Путин прибыл в Кемерово91
В ФРГ вступились за Россию17
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ631
Пентагон сделал заявление о веществе «Новичок»482
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение