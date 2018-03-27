Найдена уникальная экзопланета размером с Землю

Американские астрономы обнаружили экзопланету, которая по своим размерам сопоставима с Землей, а по внутреннему строению напоминает Меркурий. Найденная планета, получившая название K2-229 b, вращается вокруг оранжевого карлика, отмечается в журнале Nature Astronomy.

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K2-229 b вызывает особый интерес у специалистов, поскольку они впервые открыли экзопланету за пределами Солнечной системы, состав которой отличается от того, что можно увидеть в материнской звезде.

Ученые высчитали, что у оранжевого карлика K2-229 b большое металлическое ядро, которое занимает 68% массы небесного тела. Окантовывает экзопланету тонкая силикатная мантия, что весьма странно, учитывая соотношение железа и кремния у K2-229 b.

Астрономы намерены выяснить, при каких обстоятельствах истончилась мантия карлика. Возможно, ответ на этот вопрос станет поводом для открытия крупных экзолун.

Недавно в окрестностях Солнечной системы обнаружили 15 ранее неизвестных экзопланет. Одна из них может обладать атмосферой, схожей с земной, и океанами. Открытие удалось сделать благодаря орбитальной обсерватории «Кеплер». Ученые намерены продолжать изучение объекта при помощи современного телескопа TESS.

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