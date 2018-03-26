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Ученые доказали, что древнейшие птицы на Земле не высиживали яйца
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Ученые доказали, что древнейшие птицы на Земле не высиживали яйца 

ИА «Сусанин» 44 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Линкольн. Великобритания. Первые птицы на Земле не сидели на яйцах. К такому выводу пришли ученые из английского университета Линкольна, сообщает телеканал «360°» со ссылкой на Journal of Evolutionary Biology.
По мнению исследователей, скорлупа яиц ранних существ, подобных птицам, просто не выдержала бы их веса. Для доказательства верности данной гипотезы был проведен эксперимент. Палеонтологи измерили прочность яиц двух десятков видов примитивных пернатых. Все они были бы раздавлены любым из родителей.
Кстати, высиживать яйца начали еще некоторые динозавры, и сейчас продолжают отдельные рептилии. Но не всем из потомков чудовищ юрского периода было суждено сразу воспользоваться этим достижением эволюции. Помехой стали тазовые кости древних птиц. Они не позволяли откладывать большие яйца, которые могли бы устоять под тяжестью взрослых особей. А маленькие яйца были непригодны для высиживания по причине, указанной выше.
Поэтому древним птицам приходилось оставлять яйца в гнездах почти без защиты от холода. Далее на эволюцию пернатых повлияла катастрофа, от которой вымерли их предки и родственники динозавры. В ней выжили только те птицы, которые грели яйца теплом своего тела, считают ученые.
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