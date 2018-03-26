Ученые СКФУ завершили проект по созданию оптической лазерной керамики

СТАВРОПОЛЬ , 26 марта. / ТАСС /. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) завершили проект разработки оптической лазерной керамики, которая может применяться в сфере медицины, обороны, космических технологий. Полученный материал превзошел японский аналог, сообщил ТАСС проректор по научной работе и стратегическому развитию Андрей Лиховид.

Разработанный материал по своим свойствам также превосходит используемые в лазерных технологиях стекла и монокристаллы. Лазеры, созданные на основе оптической керамики, могут быть более дешевыми, эффективными и компактными по сравнению с существующими. Спектр использования широкий — от лазерных скальпелей в медицине до поджигателей ракетных двигателей в космических технологиях.

"За несколько лет работы мы достигли высокого результата. Мы не просто создали прозрачную оптическую керамику, но и превзошли японский аналог. Например, японский аналог лазерной керамики имеет показатель светопропускания 80%, а мы получили 84%", — сказал Лиховид.

Разработка велась по заказу государственного Фонда перспективных исследований . «Ранее существовала большая проблема — керамику нужного качества не могли создать в России . В частности, монокристалл, который может использоваться в лазере, не отвечал требованиям по многократности и долговечности использования», — уточнил профессор.

Как пояснили ТАСС, вуз вошел в консорциум наряду с государственным лазерным полигоном «Радуга», Институтом прикладной физики РАН , Российским федеральным ядерным центром — Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики и другими. В 2018 году консорциум приступит к созданию дисковых лазеров на основе оптической керамики. «Исходя из того, что сложные технологии получения данной керамики, все компетенции, оборудование и лаборатории находятся в Ставрополе, было бы оптимальным производство комплектующих (керамики, порошков для керамики) тоже оставить в Ставрополе», — отметил Лиховид.