Ученые СКФУ завершили проект по созданию оптической лазерной керамики 

СТАВРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) завершили проект разработки оптической лазерной керамики, которая может применяться в сфере медицины, обороны, космических технологий. Полученный материал превзошел японский аналог, сообщил ТАСС проректор по научной работе и стратегическому развитию Андрей Лиховид.
Разработанный материал по своим свойствам также превосходит используемые в лазерных технологиях стекла и монокристаллы. Лазеры, созданные на основе оптической керамики, могут быть более дешевыми, эффективными и компактными по сравнению с существующими. Спектр использования широкий — от лазерных скальпелей в медицине до поджигателей ракетных двигателей в космических технологиях.
"За несколько лет работы мы достигли высокого результата. Мы не просто создали прозрачную оптическую керамику, но и превзошли японский аналог. Например, японский аналог лазерной керамики имеет показатель светопропускания 80%, а мы получили 84%", — сказал Лиховид.
Разработка велась по заказу государственного Фонда перспективных исследований. «Ранее существовала большая проблема — керамику нужного качества не могли создать в России. В частности, монокристалл, который может использоваться в лазере, не отвечал требованиям по многократности и долговечности использования», — уточнил профессор.
Как пояснили ТАСС, вуз вошел в консорциум наряду с государственным лазерным полигоном «Радуга», Институтом прикладной физики РАН, Российским федеральным ядерным центром — Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики и другими. В 2018 году консорциум приступит к созданию дисковых лазеров на основе оптической керамики. «Исходя из того, что сложные технологии получения данной керамики, все компетенции, оборудование и лаборатории находятся в Ставрополе, было бы оптимальным производство комплектующих (керамики, порошков для керамики) тоже оставить в Ставрополе», — отметил Лиховид.
Как сообщалось ранее, лаборатория перспективных технологий керамики была открыта в СКФУ в 2015 году, она стала совместным проектом Фонда перспективных исследований, Министерства образования и науки России и университета. На организацию лаборатории Минобрнауки РФ выделило 70 млн рублей, еще 200 млн рублей из средств программы развития университета потратили на оборудование. Разработанный лазер будет применяться в сфере обороны и безопасности России, а также иметь широкий спектр гражданского применения.