У коричневого карлика нашли планету-гиганта

Международная группа астрономов обнаружила планету-гиганта, обращающуюся вокруг коричневого карлика. Открытие, сделанное с помощью гравитационного линзирования, описано в работе на портале препринтов ArXiv.org.

Экзопланета получила название OGLE-2017-BLG-1522Lb. Ее заметили в начале августа 2017 года в Обсерватории Лас-Кампанас. Гравитационное линзирование позволяет наблюдать даже неяркие объекты, если они проходят за массивным телом (галактикой, звездой или планетой). Оно искажает и усиливает свет объекта подобно линзе.

Как показали расчеты, планета всего на четверть легче Юпитера и обращается вокруг своей звезды на расстоянии 0,59 астрономических единиц. На 75% ученые уверены, что звезда этой планеты — коричневый карлик, и она всего 46 раз массивнее Юпитера. Дальнейшие наблюдения покажут, действительно ли это коричневый карлик или все же небольшая звезда.

По словам авторов работы, вполне вероятно, что они впервые наблюдают планету-гиганта, обращающуюся вокруг коричневого карлика. Необычным можно назвать и соотношение масс этой пары, в которой звезда лишь в несколько десятков раз тяжелее планеты.

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