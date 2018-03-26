Заработал первый в мире «космический оптоволоконный кабель»

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Европейская космическая система SpaceDataHighway успешно введена в эксплуатацию и начала получать информацию со всех четырех спутников Sentinel по программе Copernicus, сообщил РИА Новости представитель компании Airbus , осуществляющей управление группировкой.

"Это событие знаменует начало новой эры в области получения изображений из космоса. Первые две пары спутников — Sentinel-1A и Sentinel-1B, а также Sentinel-2A и Sentinel-2B, присоединились к системе SpaceDataHighway в рамках соглашения между Европейским союзом Европейским космическим агентством (организаторы программы Copernicus) и компанией Airbus, которая владеет SpaceDataHighway и осуществляет её коммерческую эксплуатацию", — отметил собеседник агентства.

По его словам, SpaceDataHighway — первый в мире «космический оптоволоконный кабель», созданный с помощью передовых лазерных технологий. На геостационарной орбите уже находится первый спутник-ретранслятор EDRS-A, который возглавит группировку спутников, базирующихся над наземными станциями наблюдения. Ежедневно он может передавать до 40 терабайт данных, полученных со спутников наблюдения, БПЛА и пилотируемых летательных аппаратов, со скоростью 1,8 гбит/сек.

Спутники-ретрансляторы предназначены для захвата низкоорбитальных спутников с помощью лазера и сбора данных, которые они получили в ходе исследования планеты. Затем SpaceDataHighway со своей геостационарной орбиты отправляет собранные данные в европейский центр на Земле. Таким образом, спутник-ретранслятор выступает в качестве промежуточного звена при передаче данных. Этот процесс позволяет спутникам, находящимся на более низких орбитах, непрерывно передавать получаемую информацию вместо того, чтобы хранить ее до момента связи с наземной станцией. Таким образом, спутники могут отправлять больше данных за меньшее время.