Ещё
Заработал первый в мире «космический оптоволоконный кабель»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Грозном горит многоэтажный дом
В Грозном горит многоэтажный дом

Заработал первый в мире «космический оптоволоконный кабель» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европейская космическая система SpaceDataHighway успешно введена в эксплуатацию и начала получать информацию со всех четырех спутников Sentinel по программе Copernicus, сообщил РИА Новости представитель компании Airbus, осуществляющей управление группировкой.
"Это событие знаменует начало новой эры в области получения изображений из космоса. Первые две пары спутников — Sentinel-1A и Sentinel-1B, а также Sentinel-2A и Sentinel-2B, присоединились к системе SpaceDataHighway в рамках соглашения между Европейским союзом и Европейским космическим агентством (организаторы программы Copernicus) и компанией Airbus, которая владеет SpaceDataHighway и осуществляет её коммерческую эксплуатацию", — отметил собеседник агентства.
По его словам, SpaceDataHighway — первый в мире «космический оптоволоконный кабель», созданный с помощью передовых лазерных технологий. На геостационарной орбите уже находится первый спутник-ретранслятор EDRS-A, который возглавит группировку спутников, базирующихся над наземными станциями наблюдения. Ежедневно он может передавать до 40 терабайт данных, полученных со спутников наблюдения, БПЛА и пилотируемых летательных аппаратов, со скоростью 1,8 гбит/сек.
Спутники-ретрансляторы предназначены для захвата низкоорбитальных спутников с помощью лазера и сбора данных, которые они получили в ходе исследования планеты. Затем SpaceDataHighway со своей геостационарной орбиты отправляет собранные данные в европейский центр на Земле. Таким образом, спутник-ретранслятор выступает в качестве промежуточного звена при передаче данных. Этот процесс позволяет спутникам, находящимся на более низких орбитах, непрерывно передавать получаемую информацию вместо того, чтобы хранить ее до момента связи с наземной станцией. Таким образом, спутники могут отправлять больше данных за меньшее время.
SpaceDataHighway является государственно-частным партнерством между Европейским космическим агентством, Airbus, компанией-разработчиком лазерных систем Tesat-Spacecom и Германским центром авиации и космонавтики (DLR). EDRS-A, первый спутник-ретранслятор программы SpaceDataHighway, был выведен на геостационарную орбиту в январе 2016 года и обеспечивает зону покрытия от восточного побережья США до Индии. Второй спутник будет запущен в 2018 году. Это позволит удвоить мощность и расширить зону покрытия, а также усовершенствовать резервирование системы. Airbus планирует дополнить систему SpaceDataHighway третьим спутником, ERDS-D, который будет расположен над Азиатско-Тихоокеанским регионом.
РИА Новости: последние новости
"Прогресс МС-07" отстыкуют от МКС 28 марта, а затопят 26 апреля Источник сообщил о запуске двигателя ангольского спутника "AngoSat-1" Российские ученые попросили NASA помочь с визой для поездки на конференцию
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы303
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»116
В МИД РФ отреагировали на решение Запада365
Мировые державы объявили доллару бойкот62
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар95
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение