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Российские физики смоделировали марсианскую зиму
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Российские физики смоделировали марсианскую зиму 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Сотрудники Московского физико-технического института совместно с коллегами из Германии и Японии создали модель того, как в течение года водяной пар и лед распределяются в атмосфере Марса. Об этом сообщает «Мир 24».
В своих исследованиях физики учитывали как крупные, так и микроскопические частицы атмосферной пыли, что позволило им получить более точную картину, соответствующую показаниям орбитальных зондов. «Наша модель описывает трехмерные движения воздушных масс в атмосфере планеты, перенос солнечного и инфракрасного излучения, фазовые переходы воды, а также микрофизику марсианских облаков, которая играет ключевую роль в круговороте воды на планете», — рассказал руководитель лаборатории инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Родин.
По словам ученых, хотя на Марсе очень мало воды, она влияет на климат Красной планеты. Отмечается, что облака рассеивают и перенаправляют инфракрасное излучение, а конденсация льда на аэрозольных частицах необходима для очищения атмосферы.
Согласно разработанной физиками модели, наибольшее количество воды скапливается над северным полюсом Марса, когда там наступает лето. Со сменой сезона плотность водяного пара в атмосфере планеты постепенно снижается. По мнению ученых, тогда влага конденсируется и выпадает на поверхность Марса в виде осадков.
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