Названа дата затопления «Прогресса МС-07»

«Прогресс МС-07» отстыкуют от МКС 28 марта, а затопят 26 апреля

"В соответствии с программой полета российского сегмента МКС расстыковка ТГК "Прогресс МС-07" со станцией запланирована на 28 марта в 16:50 мск… Сведение с орбиты транспортного корабля и затопление его несгорающих фрагментов в несудоходном районе Тихого океана предполагается 26 апреля 2018 года", — говорится в сообщении. Грузовой корабль "Прогресс МС-07" отстыкуется от Международной космической станции 28 марта, и в течение месяца будет находиться на орбите, затопление корабля запланировано на 26 апреля 2018 года, сообщает в понедельник Роскосмос

Отмечается, что в ходе полета в автономном режиме на борту корабля будут "проводиться запланированные научно-прикладные эксперименты".