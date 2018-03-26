Названа дата затопления «Прогресса МС-07»

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«Прогресс МС-07» отстыкуют от МКС 28 марта, а затопят 26 апреля 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: Роскосмос/Александр Мисуркин
Грузовой корабль "Прогресс МС-07" отстыкуется от Международной космической станции 28 марта, и в течение месяца будет находиться на орбите, затопление корабля запланировано на 26 апреля 2018 года, сообщает в понедельник Роскосмос.
"В соответствии с программой полета российского сегмента МКС расстыковка ТГК "Прогресс МС-07" со станцией запланирована на 28 марта в 16:50 мск… Сведение с орбиты транспортного корабля и затопление его несгорающих фрагментов в несудоходном районе Тихого океана предполагается 26 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе полета в автономном режиме на борту корабля будут "проводиться запланированные научно-прикладные эксперименты".
"Прогресс МС-07" был запущен на ракете "Союз-2.1а" 14 октября 2017 года с космодрома Байконур. К МКС корабль пристыковался 14 октября.
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