В одном из знаменитых ямальских кратеров повторно взорвался газ

Ямало-Ненецком автономном округе в одной из озадачивших учёных воронок, появившихся в Приполярье в последние годы, произошёл повторный взрыв. По мнению исследований, в её недрах «работают механизмы вулканизма».

Первые воронки непонятного происхождения стали появляться на Ямале в 2014 году. По неизвестной пока причине газ скапливается под поверхностью и вырывается наружу. За последние годы исследователи обнаружили 7000 мест, где наблюдается вспучивание земли, но пока без прорывов. При этом часть из них расположена под трубопроводами, что создаёт угрозу для инфраструктуры. Предположительно, причиной неизвестного до сих пор явления могло стать глобальное потепление.

Василия Богоявленского. «В декабре 2017 года мы из космоса обнаружили, что в одном из кратеров, затопленном водой, вырос новый бугор и взорвался. То есть на том же месте периодически возникает явление газогидродинамики. Как мы и предполагали, в какой-то степени работают механизмы вулканизма, накапливается давление, происходит выброс. Потом ситуация стабилизируется, часть выброшенной породы падает на дно, закрывает каналы дегазации. Потом давление снова нарастает, и в определённый момент происходит очередной выброс», — цитирует портал «Красный Север» заместителя директора Института проблем нефти и газа РАН

По мнению учёного, в некоторых кратерах выбросы газа могут происходить регулярно, с периодичностью в несколько лет.