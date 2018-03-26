Роскосмос принял в штатную эксплуатацию спутник «Канопус-В-ИК»

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Космический комплекс «Канопус— В» с космическим аппаратом «Канопус-В-ИК» приняли в штатную эксплуатацию после летных испытаний. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.

"Государственная комиссия по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения рекомендовала принять в штатную эксплуатацию космический комплекс «Канопус-В» с космическим аппаратом «Канопус-В-ИК», — сказали в корпорации.

Принятый в летную эксплуатацию аппарат «Канопус-В-ИК» запустили 14 июля 2017 года.

Кроме того, на аппарате установлен многоканальный радиометр среднего и дальнего инфракрасных диапазонов. Прибор позволяет получать качественно новую информацию за счет более высокого пространственного разрешения и широкой полосой захвата — 2000 км, также он способен обнаруживать малоразмерные очаги пожара площадью всего 25 кв. метров, что значительно упрощает борьбу с ними.