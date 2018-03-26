Ещё
В Перу найдено ритуальное погребение с детьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Грозном горит многоэтажный дом
В Грозном горит многоэтажный дом

В Перу найдено ритуальное погребение с детьми 

Ридус 46 минут назад
Фото: Ридус
На севере Перу археологи обнаружили кладбище, датированное 1200−1400 годами нашей эры. Ученые заявили, что погребения принадлежат культуре Чиму, существовавшей на севере современного Перу.
Напомним, что культура зародилась примерно в Х веке, и просуществовала до появления инкской цивилизации в XV веке. Культура Чиму примечательна своим уникальным искусством — изделиями из золота и меди, керамикой и глиняными фигурками.
Ранее археологи уже находили погребения этой культуры, но в этот раз раз ученым повезло — удалось найти 77 погребений, часть из которых была детскими. Всего в могилах ученые обнаружили останки 47 людей, 12 из которых были дети и один младенец.
Ученые предполагают, что детей могли принести в ритуальную жертву, так как их тела были сильно повреждены. У некоторых на костях были специальные отметки, как будто кто-то хотел сломать в этом месте ребра и вырвать сердце, отмечают ученые.
В одной из могил вместе с останками ребенка археологи нашли 39 раковин моллюсков-шарниров, которые, согласно верованиям Чиму, способствовали призыву обильных дождей.
На открытом кладбище были также найдены кости животных и погребальный инвентарь: керамические сосуды, рыболовные принадлежности и металлические изделия.
Ранее «Ридус» рассказывал, что ученым из Польши и Перу удалось реконструировать образ перуанской королевы, жившей около 1200 лет назад в местности Эль-Кастильо-де-Уармей.
Ридус: последние новости
Изобретена рыба-робот для исследования подводного мира NASA: у телескопа Kepler скоро закончится топливо ЕКА рассказало о телескопе для исследования экзопланет
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы303
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»116
В МИД РФ отреагировали на решение Запада365
Мировые державы объявили доллару бойкот62
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар95
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение