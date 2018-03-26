В Перу найдено ритуальное погребение с детьми

На севере Перу археологи обнаружили кладбище, датированное 1200−1400 годами нашей эры. Ученые заявили, что погребения принадлежат культуре Чиму, существовавшей на севере современного Перу.

Напомним, что культура зародилась примерно в Х веке, и просуществовала до появления инкской цивилизации в XV веке. Культура Чиму примечательна своим уникальным искусством — изделиями из золота и меди, керамикой и глиняными фигурками.

Ранее археологи уже находили погребения этой культуры, но в этот раз раз ученым повезло — удалось найти 77 погребений, часть из которых была детскими. Всего в могилах ученые обнаружили останки 47 людей, 12 из которых были дети и один младенец.

Ученые предполагают, что детей могли принести в ритуальную жертву, так как их тела были сильно повреждены. У некоторых на костях были специальные отметки, как будто кто-то хотел сломать в этом месте ребра и вырвать сердце, отмечают ученые.

В одной из могил вместе с останками ребенка археологи нашли 39 раковин моллюсков-шарниров, которые, согласно верованиям Чиму, способствовали призыву обильных дождей.

На открытом кладбище были также найдены кости животных и погребальный инвентарь: керамические сосуды, рыболовные принадлежности и металлические изделия.