Российские учёные установили скрытую опасность вулканического пепла

Вулканический пепел насыщен ядовитыми веществами, из-за чего облака, образующиеся после извержения, представляют опасность для здоровья. К такому выводу пришли отечественные учёные, сообщает «Русская планета».

В ходе исследования эксперты проанализировали структуру пепла, который остаётся после извержения вулканов в России и Латинской Америке. Выяснилось, что в летучей массе находится множество токсичных веществ, среди которых есть ртуть и мышьяк.

После извержения ветер нередко разносит пепел на большие расстояния — оседая на земле, его частички попадают в организм человека через дыхательную систему.

Причём самыми опасными являются наиболее мелкие частицы летучей массы. Из-за высокой удельной площади поверхности такие наночастицы впитывают в себя предельное количество металлов.