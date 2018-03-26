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Российские учёные установили скрытую опасность вулканического пепла
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Российские учёные установили скрытую опасность вулканического пепла 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Вулканический пепел насыщен ядовитыми веществами, из-за чего облака, образующиеся после извержения, представляют опасность для здоровья. К такому выводу пришли отечественные учёные, сообщает «Русская планета».
В ходе исследования эксперты проанализировали структуру пепла, который остаётся после извержения вулканов в России и Латинской Америке. Выяснилось, что в летучей массе находится множество токсичных веществ, среди которых есть ртуть и мышьяк.
После извержения ветер нередко разносит пепел на большие расстояния — оседая на земле, его частички попадают в организм человека через дыхательную систему.
Причём самыми опасными являются наиболее мелкие частицы летучей массы. Из-за высокой удельной площади поверхности такие наночастицы впитывают в себя предельное количество металлов.
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