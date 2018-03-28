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Можем ли мы создать темную материю?
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Можем ли мы создать темную материю? 

Techdiver 1 час назад
Фото: Techdiver
Большая часть материи во Вселенной (85 процентов) — настоящая загадка. Мы не знаем из чего она состоит и чем является, поэтому ее называют «темной материей». Однако мы точно знаем, что она существует, на это указывает ее гравитационное воздействие на галактики и другие космические объекты.
Нам еще только предстоит напрямую наблюдать темную материю, однако ученые считают, что смогут создать ее самостоятельно, используя самый мощный в мире ускоритель частиц — Большой Адронный Коллайдер, длина которого составляет 27 километров. Как это может у них получиться?
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