Можем ли мы создать темную материю?

Большая часть материи во Вселенной (85 процентов) — настоящая загадка. Мы не знаем из чего она состоит и чем является, поэтому ее называют «темной материей». Однако мы точно знаем, что она существует, на это указывает ее гравитационное воздействие на галактики и другие космические объекты.

Нам еще только предстоит напрямую наблюдать темную материю, однако ученые считают, что смогут создать ее самостоятельно, используя самый мощный в мире ускоритель частиц — Большой Адронный Коллайдер, длина которого составляет 27 километров. Как это может у них получиться?