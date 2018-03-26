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Китайский космический модуль «Тяньгун-1» вскоре сгорит в атмосфере Земли
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Китайский космический модуль «Тяньгун-1» вскоре сгорит в атмосфере Земли 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — Китайский космический модуль «Тяньгун-1» /"Небесный дворец-1"/ в ближайшее время сгорит в атмосфере Земли. Об этом сообщили в понедельник в Канцелярии программы пилотируемых космических полетов Китая.
Как сообщается, по состоянию на 25 марта «Тяньгун-1» летал по орбите на среднем расстоянии 216,2 км от поверхности Земли, модуль цел и вскоре сгорит в атмосфере Земли.
Как прогнозируется, модуль «Тяньгун-1» войдет в атмосферу в период между 31 марта и 4 апреля.
"Тяньгун-1" является целевым модулем, предназначенным для отработки технологий сближения и стыковки космических аппаратов. Он был запущен 29 сентября 2011 года, проектный срок его службы — два года.
С модулем «Тяньгун-1» успешно состыковались китайские космические корабли «Шэньчжоу-8», «Шэньчжоу-9» и «Шэньчжоу-10». Модуль также выполнил целый ряд космических научных и прикладных задач, внеся важный вклад в развитие пилотируемой космонавтики Китая.
16 марта 2016 года «Тяньгун-1» официально прекратил предоставление услуг, завершив свою историческую миссию, и начал снижаться. -0-
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