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SpaceX обвинили в создании «дыры» в ионосфере
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SpaceX обвинили в создании «дыры» в ионосфере 

Индикатор 56 минут назад
Фото: Индикатор
Проведенный в августе 2017 года запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX вызвал сильную ударную волну и появление «дыры» в ионосфере, утверждают ученые из Тайваня и США. Они уверены, что столь сильное воздействие на атмосферу связано с необычной траекторией ракеты. Свою работу исследователи опубликовали в журнале Space Weather.
Летом прошлого года SpaceX запустила ракету с легким путником Formosat-5. Так как его вес мал для этой ракеты, использовалась упрощенная траектория взлета. Вместо изогнутой траектории, помогающей преодолеть притяжении Земли, применили почти вертикальный взлет.
В результате образовалась круговая ударная волна и дыра в плазме ионосферы диаметром около 900 километров, которая сохранялась на протяжении трех часов. Истощение плазмы было вызвано химической реакцией со струей отработанных газов ракеты.
С появлением дыры в ионосфере ученые связывают нарушения работы GPS-навигаторов — ошибки примерно в один метр. «Важно понимать, как запуск ракеты влияет на атмосферу и космическое пространство, потому что в будущем таких событий космической погоды, вызванных деятельностью человека, будет становиться все больше», — заключают авторы работы.
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