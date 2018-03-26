SpaceX обвинили в создании «дыры» в ионосфере

Проведенный в августе 2017 года запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX вызвал сильную ударную волну и появление «дыры» в ионосфере, утверждают ученые из Тайваня и США . Они уверены, что столь сильное воздействие на атмосферу связано с необычной траекторией ракеты. Свою работу исследователи опубликовали в журнале Space Weather.

Летом прошлого года SpaceX запустила ракету с легким путником Formosat-5. Так как его вес мал для этой ракеты, использовалась упрощенная траектория взлета. Вместо изогнутой траектории, помогающей преодолеть притяжении Земли, применили почти вертикальный взлет.

В результате образовалась круговая ударная волна и дыра в плазме ионосферы диаметром около 900 километров, которая сохранялась на протяжении трех часов. Истощение плазмы было вызвано химической реакцией со струей отработанных газов ракеты.

С появлением дыры в ионосфере ученые связывают нарушения работы GPS-навигаторов — ошибки примерно в один метр. «Важно понимать, как запуск ракеты влияет на атмосферу и космическое пространство, потому что в будущем таких событий космической погоды, вызванных деятельностью человека, будет становиться все больше», — заключают авторы работы.

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