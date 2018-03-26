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Физики разработали технологию, которая ускорит работу компьютеров в сто раз
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Физики разработали технологию, которая ускорит работу компьютеров в сто раз 

Naked-Science.ru 57 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Технология энергозависимой памяти широко распространена в современных устройствах. Ее используют в жестких дисках, магнитных и флеш-накопителях. Как считают физики из Еврейского университета, с развитием кремниевой фотоники появилась возможность встроить флеш-память в фотонные устройства. Сегодня уже существуют фотонные устройства на основе микросхем — микрорезонаторы, но их свойства, такие как частота, сильно ограничены. Объединив энергозависимую флеш-память с кремниевыми фотонными схемами, ученые создали технологию, которая, по их мнению, может ускорить работу компьютеров в сто раз.
Оптические технологии применяются сегодня в линиях связи — например, в оптоволоконных кабелях, которые передают оптические сигналы в виде фотонов.
Доктор Уриэль Леви — руководитель исследовательской группы в Еврейском университете в Иерусалиме — считает, что применение этого метода в микрорезонаторах имеет предел. По его мнению, кремниевая фотоника — перспективное направление, поэтому интеграция в нее энергозависимой флеш-памяти сделает компьютеры быстрее. Команда ученых продемонстрировала это на структуре MONOS (металл-оксид-нитрид-оксид-кремний).
MONOS позволяет удерживать заряд в тонком слое нитрида кремния, что, в свою очередь, изменяет резонансную частоту. Доктор Леви подробнее рассказал об исследовании:
«Наше открытие поможет создать новые, более мощные беспроводные устройства, которые смогут передавать данные со значительно возросшими скоростями. В мире высоких технологий они будут критическим преимуществом».
Кремниевая фотоника — перспективное направление в электронике, которое должно снизить потребление энергии, увеличив при этом пропускную способность. Благодаря ей, инженеры создают электронно-оптические микросхемы на основе кристалла кремния. Причем чипы взаимодействуют с помощью оптических сигналов, а не электрических.
В прошлом году исследователи из Caltech (Калифорнийский технологический институт) разработали компьютерный чип, который может хранить квантовую информацию в виде света в кубитах.
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