Российские ученые решили попросить НАСА помочь с американскими визами

Международный комитет по космическим исследованиям (КОСПАР) обратится в НАСА с просьбой помочь российским ученым с получением виз для участия в генассамблее организации, которая состоится в июле в США , сообщил представитель российского национального комитета в КОСПАР Михаил Панасюк.

Еще в январе стало известно, что из-за очередей в визовом центре США российская делегация впервые в истории может не попасть на ассамблею КОСПАР, либо попадает туда в сильно усеченном составе. Совет РАН по космосу решил подготовить обращение в оргкомитет организации и проинформировать его о сложившейся ситуации, передает РИА «Новости»

«Я только что вернулся из Парижа, где расположено основное бюро КОСПАР. Там принято решение обратиться в НАСА с просьбой оказать нам помощь и передать в посольство США в Москве список российских ученых, которые планируют принять участие в заседании ассамблеи, для ускоренного получения виз», — сказал Панасюк. Он отметил, что список фамилий ученых планируется подготовить в ближайшее время, а всего от России на конференцию заявлено около 200 докладов от почти 150 ученых из разных научных учреждений.

«Это очень мало. Обычно от России озвучивается около 500 докладов. Для сравнения, в этом году только от одних американских специалистов заявлено около полутора тысяч докладов», — отметил Панасюк.

Он отметил, что российская делегация планировала рассказать о научных исследованиях в области космоса за последние два года.

Напомним, в 2014 году украинские ученые не приехали на международную научную ассамблею по космосу КОСПАР, которая проходила в Москве.