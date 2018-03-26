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Российские ученые решили попросить НАСА помочь с американскими визами
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Российские ученые решили попросить НАСА помочь с американскими визами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Международный комитет по космическим исследованиям (КОСПАР) обратится в НАСА с просьбой помочь российским ученым с получением виз для участия в генассамблее организации, которая состоится в июле в США, сообщил представитель российского национального комитета в КОСПАР Михаил Панасюк.
Еще в январе стало известно, что из-за очередей в визовом центре США российская делегация впервые в истории может не попасть на ассамблею КОСПАР, либо попадает туда в сильно усеченном составе. Совет РАН по космосу решил подготовить обращение в оргкомитет организации и проинформировать его о сложившейся ситуации, передает РИА «Новости».
«Я только что вернулся из Парижа, где расположено основное бюро КОСПАР. Там принято решение обратиться в НАСА с просьбой оказать нам помощь и передать в посольство США в Москве список российских ученых, которые планируют принять участие в заседании ассамблеи, для ускоренного получения виз», — сказал Панасюк. Он отметил, что список фамилий ученых планируется подготовить в ближайшее время, а всего от России на конференцию заявлено около 200 докладов от почти 150 ученых из разных научных учреждений.
«Это очень мало. Обычно от России озвучивается около 500 докладов. Для сравнения, в этом году только от одних американских специалистов заявлено около полутора тысяч докладов», — отметил Панасюк.
Он отметил, что российская делегация планировала рассказать о научных исследованиях в области космоса за последние два года.
Напомним, в 2014 году украинские ученые не приехали на международную научную ассамблею по космосу КОСПАР, которая проходила в Москве.
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