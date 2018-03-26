Ещё
Российские ученые попросили NASA помочь с визой для поездки на конференцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

Российские ученые попросили NASA помочь с визой для поездки на конференцию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Международный комитет по космическим исследованиям (КОСПАР) обратится в NASA с просьбой оказать российским ученым помощь в получении виз для участия в генеральной ассамблее этой организации, которая пройдет в июле в США, сообщил РИА Новости представитель российского национального комитета в КОСПАР, директор НИИ ядерной физики имени Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.
В январе стало известно, что из-за очередей в визовом центре США в Москве российские ученые не могут записаться на собеседование и сдачу документов для поездки в Америку. Это может привести к тому, что впервые в истории российская делегация не примет участие в заседании ассамблеи КОСПАР или попадет туда в сильно усеченном составе. 23 января Совет РАН по космосу принял решение подготовить обращение в оргкомитет КОСПАР с информированием о сложившейся ситуации.
"Я только что вернулся из Парижа, где расположено основное бюро КОСПАР. Там принято решение обратиться в NASA с просьбой оказать нам помощь и передать в посольство США в Москве список российских ученых, которые планируют принять участие в заседании ассамблеи, для ускоренного получения виз", — сказал Панасюк.
Список фамилий ученых планируется подготовить в ближайшее время. Всего в настоящий момент от России на конференцию заявлено около 200 докладов от почти 150 ученых из разных научных учреждений. «Это очень мало. Обычно от России озвучивается около 500 докладов. Для сравнения, в этом году только от одних американских специалистов заявлено около полутора тысяч докладов», — отметил Панасюк.
По его словам, российская делегация должна представить на заседании отчет о результатах научных исследований, проведенных Россией в области космоса за последние два года.
КОСПАР был образован в 1958 году — через несколько месяцев после запуска в СССР первого искусственного спутника Земли. Организация призвана содействовать международной координации космических исследований. Это старейшая международная организация в области космоса. В этом году она отмечает свое 60-летие. Юбилейное заседание комитета пройдет с 14 по 22 июля 2018 года в Пасадене (США).
РИА Новости: последние новости
Источник сообщил о запуске двигателя ангольского спутника "AngoSat-1" НАСА: телескоп "Ферми" потерял контроль над солнечными батареями Роскосмос уточнил, от чего зависят сроки и место запусков спутников OneWeb
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово248
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку157
«Это просто ужас…»315
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово133
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста71
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
04:47
В лифте ТЦ в Кемерово нашли два тела
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение