Китайская станция «Тяньгун-1» упадет на Землю в течение недели

Первая китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сойдет с орбиты и упадет на Землю в период с 31 марта по 4 апреля, при этом падение будет неконтролируемым и предсказать его нельзя сообщает Китайское национальное космическое агентство

Миссия станции, запущенной в 2011 году, завершена 16 марта 2016 года. Аппарат позволил Китаю стать третьей, после России США , страной, которая в состоянии запустить собственную пилотируемую космическую станцию.

На ней отрабатывались технологии стыковки в космосе и системы жизнеобеспечения. Дважды на ней побывали тайконавты. Опыт «Тяньгун-1» позволил в 2016 году запустить орбитальную станцию «Тяньгун-2».

Изучением ситуации вокруг падения станции занимается, помимо, Китая, Европейское космическое агентство (ESA), координирующее все наблюдения, которые ведут космические агентства других стран. Оценить точку входа станции в атмосферу пока невозможно. Но предварительные оценки показывают, что зона падения располагается между 42,8 градуса северной широты и 42,8 градуса южной широты.

В эту широкую полосу попадает вся Африка, большая часть территории США, южная Европа, Ближний Восток и большая часть Восточной и Юго-Восточной Азии. На территории России падение может произойти лишь в небольшой части Дагестана

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Уточнить информацию о падении получится только за сутки до схода с орбиты. При этом большая часть станции длиной 10,4 метра и массой 8,5 тонн сгорит в атмосфере.

В агентстве отмечают, что риск для человека от падения элементов станции невелик. Тем более что большая часть возможной полосы падения либо не заселена, либо покрыта водой.

Напомним, что крупнейшим искусственным космическим объектом, который когда-либо падал на Землю, является советская станция «Мир» массой 120 тонн, затопленная в Тихом океане.

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