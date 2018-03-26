Молодые ученые со всего мира приедут в Вологду

Ежегодный форум «Молодые исследователи — регионам» пройдет в Вологде . С 16 по 20 апреля его примет вологодский госуниверситет.

Каждый год талантливые студенты и молодые ученые приезжают в областную столицу. Их ждет масштабная дискуссионная площадка, обмен мнения, презентация проектов и разработок. Также в рамках форума пройдет выставка научных разработок и конкурс «Фабрика новаторов».

Свои исследования молодые ученые представят по 46 темам. Студенты и аспиранты обсудят проблемы экономики, философии, экологии, педагогики и другие. Есть номинация «Юниоры в науке» для школьников и студентов ссузов. Статьи участников войдут в сборник конференции. Ознакомиться с полным перечнем направлений и зарегистрироваться можно на сайте.