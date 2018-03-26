Молодые ученые со всего мира приедут в Вологду 

Ежегодный форум «Молодые исследователи — регионам» пройдет в Вологде. С 16 по 20 апреля его примет вологодский госуниверситет.
Каждый год талантливые студенты и молодые ученые приезжают в областную столицу. Их ждет масштабная дискуссионная площадка, обмен мнения, презентация проектов и разработок. Также в рамках форума пройдет выставка научных разработок и конкурс «Фабрика новаторов».
Свои исследования молодые ученые представят по 46 темам. Студенты и аспиранты обсудят проблемы экономики, философии, экологии, педагогики и другие. Есть номинация «Юниоры в науке» для школьников и студентов ссузов. Статьи участников войдут в сборник конференции. Ознакомиться с полным перечнем направлений и зарегистрироваться можно на сайте.
Форум проводится в Вологде с 1999 года, а с 2012 года имеет международный статус и принимает гостей из других стран. За годы существования в рамках мероприятия в областной столице побывали более 7 тысяч молодых ученых из 250 вузов России и стран зарубежья.