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Молодые ученые со всего мира приедут в Вологду
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Молодые ученые со всего мира приедут в Вологду 

Вологда.рф 56 минут назад
Фото: Вологда.рф
Ежегодный форум «Молодые исследователи — регионам» пройдет в Вологде. С 16 по 20 апреля его примет вологодский госуниверситет.
Каждый год талантливые студенты и молодые ученые приезжают в областную столицу. Их ждет масштабная дискуссионная площадка, обмен мнения, презентация проектов и разработок. Также в рамках форума пройдет выставка научных разработок и конкурс «Фабрика новаторов».
Свои исследования молодые ученые представят по 46 темам. Студенты и аспиранты обсудят проблемы экономики, философии, экологии, педагогики и другие. Есть номинация «Юниоры в науке» для школьников и студентов ссузов. Статьи участников войдут в сборник конференции. Ознакомиться с полным перечнем направлений и зарегистрироваться можно на сайте.
Форум проводится в Вологде с 1999 года, а с 2012 года имеет международный статус и принимает гостей из других стран. За годы существования в рамках мероприятия в областной столице побывали более 7 тысяч молодых ученых из 250 вузов России и стран зарубежья.
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