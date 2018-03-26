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Отношение к науке: скепсис — сейчас и оптимизм — в будущем
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Отношение к науке: скепсис — сейчас и оптимизм — в будущем 

Доктис 1 час назад
Роль науки для развития общества недооценивается. Это показало глобальное исследование, проведенное в полутора десятках стран мира, включая как развитые, так и развивающиеся, исследовательской компанией Ipsos по инициативе компании 3М.
В ходе опроса социологи выясняли у людей разного возраста и разного социального статуса (всего в опросе приняло участие 14 тыс. человек), что они думают о науке, о каких ее достижениях знают, как их оценивают и на что надеются в будущем.
Каждый второй из числа опрошенных признался, что наука ему глубоко безразлична. Дальше — хуже: почти 40% уверены в том, что прекрасно прожили бы без науки вообще, ибо на их жизнь она никак не влияет. С большой долей скепсиса к ученым относится каждый третий респондент, при том что каждый пятый не доверяет им в принципе.
36% уверены в том, что в науке есть место только гениям, а у людей со среднестатистическими способностями сделать карьеру в научном заведения нет ни одного шанса. Наиболее скептически к своим перспективам в этой области относятся представительницы женского пола.
Как ни странно, но в будущее большинство участников опроса смотрят с оптимизмом. Так, две третий респондентов верят в то, что в ближайшие годы ученые найдут способы излечения неизлечимых на сегодня болезней. 73% полагают, что ученые изобретут способы обеспечения всей планеты чистой водой и решат все проблемы, связанные с санитарией. 4 из 10 опрошенных не сомневаются, что наука найдет возможность решения проблем стареющего населения, а почти каждый второй — изменения климата. Еще 41% полагает, что ученые научат людей жить под водой.
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