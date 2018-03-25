Как прошел «Час Земли» в разных странах мира

«Час Земли» — ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы, которая заключается в символическом выключении света ради заботы о будущем планеты. Смотрите на видео, как прошел «Час Земли — 2018» в разных странах