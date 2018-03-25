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Как прошел «Час Земли» в разных странах мира
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Как прошел «Час Земли» в разных странах мира 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
«Час Земли» — ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы, которая заключается в символическом выключении света ради заботы о будущем планеты. Смотрите на видео, как прошел «Час Земли — 2018» в разных странах
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