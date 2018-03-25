В «чистых комнатах» NASA нашли грибки

«Чистые комнаты» Космического центра имени Линдона Джонсона оказались загрязнены живыми клетками, принадлежащими в основном грибкам. Об этом группа сотрудников центра рассказала на 49-ой Конференции по исследованию лун и планет.

«Чистые комнаты» используются для хранения космических аппаратов, готовящихся к отправке, метеоритов и образцов, доставленных с других космических тел. В них создаются максимально неблагоприятные для земных организмов условия, чтобы они не могли что-либо изменить в образцах и испортить результаты исследований.

Авторы работы изучили одну из таких комнат, в которой хранятся образцы метеоритов. Они исследовали поверхности пола, столов и рабочих мест, где ученые работают с образцами. В результате на каждых 25 см2 (примерная площадь электронного пропуска или проездного билета) она нашли от 4 до 28 жизнеспособных клеток. Намного сильнее оказались загрязнены фильтры вентиляции, хотя ученые и отмечают, что в основном это касается внешних частей фильтров, которые от самих помещений отделяют несколько линий защиты.

Еще одним результатом исследования стало то, что от 83% до 97% обнаруженных клеток принадлежали грибкам, а они легко могут заселить образцы и изменить их химический состав. Прежние исследования не обнаруживали такого числа живых клеток, возможно, из-за того, что температура или питательная среда, в которой культивируются клетки, были выбраны неверно.

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