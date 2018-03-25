В США разработали акустическую лазерную пушку для разгона митингов

Ученые из Министерства обороны США создали прототип акустической лазерной пушки. Оружие способно оглушать цели на расстоянии до 30 километров.

Как совмещают традиции и технологии

Установка использует два типа лазеров. Фемтосекундный лазер создает в точке огня большой шар плазмы, а нанолазер бьет по нему лучом узкого диапазона. В ответ шар будет испускать интенсивный звук и яркий свет.

В ходе испытаний разработчикам удалось сгенерировать сгусток плазмы на расстоянии в 30 километров. Следующим этапом разработки, по словам ученых, станут попытки воссоздать с помощью оружия человеческий голос.

Изобретение намерены использовать для разгона несанкционированных демонстраций.

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