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В США разработали акустическую лазерную пушку для разгона митингов
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В США разработали акустическую лазерную пушку для разгона митингов 

Мир24 44 минуты назад
Фото: Мир24
Ученые из Министерства обороны США создали прототип акустической лазерной пушки. Оружие способно оглушать цели на расстоянии до 30 километров.
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Установка использует два типа лазеров. Фемтосекундный лазер создает в точке огня большой шар плазмы, а нанолазер бьет по нему лучом узкого диапазона. В ответ шар будет испускать интенсивный звук и яркий свет.
В ходе испытаний разработчикам удалось сгенерировать сгусток плазмы на расстоянии в 30 километров. Следующим этапом разработки, по словам ученых, станут попытки воссоздать с помощью оружия человеческий голос.
Изобретение намерены использовать для разгона несанкционированных демонстраций.
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