В США разработали акустическую лазерную пушку для разгона митингов 

Ученые из Министерства обороны США создали прототип акустической лазерной пушки. Оружие способно оглушать цели на расстоянии до 30 километров.
Оружейная столица России
Как совмещают традиции и технологии
Установка использует два типа лазеров. Фемтосекундный лазер создает в точке огня большой шар плазмы, а нанолазер бьет по нему лучом узкого диапазона. В ответ шар будет испускать интенсивный звук и яркий свет.
В ходе испытаний разработчикам удалось сгенерировать сгусток плазмы на расстоянии в 30 километров. Следующим этапом разработки, по словам ученых, станут попытки воссоздать с помощью оружия человеческий голос.
Изобретение намерены использовать для разгона несанкционированных демонстраций.
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