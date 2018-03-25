Астробиологи выбрали прибор для поиска внеземной жизни 

Лучше всего для поиска живых организмов на других планетах подходит прибор для секвенирования генома, так как он позволяет находить жизнь, использующую непривычные для земных организмов химические соединения и реакции. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие свою статью в журнале Astrobiology. Также о результатах работы они рассказали на XLVIII Конференции по исследованию лун и планет.
Обнаружить внеземную жизнь может быть нелегко, потому что она может значительно отличаться от существующей на Земле, например, не использовать ДНК и РНК для передачи наследственной информации. Поэтому ученым нужен прибор с более «широким» действием.
Авторы статьи предлагают использовать технологию, похожую на ту, что применяют в исследованиях рака — систематическую эволюцию лигандов экспоненциальным обогащением (systematic evolution of ligands by exponential enrichment — SELEX). Суть этой технологии заключается в переборе большого числа случайных последовательностей нуклеотидов (их называют аптамерами), чтобы найти те, которые могут связываться с мишенью, например, специфическими рецепторами раковых клеток.
Подобным образом ученые хотят тестировать сложные молекулы во время экспедиций на другие планеты и их спутники. Каждый образец предполагается смешивать со всевозможными аптамерами, наблюдая, не свяжется ли он с каким-нибудь из них. Повторяя операцию и отсеивая несвязавшиеся аптамеры, можно уточнить информацию о структуре соединения.
Пока ни одну беспилотную миссию NASA не планируют оборудовать секвентором, но специалисты агентства работают над тем, чтобы сделать прибор пригодным для работы в космосе.
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