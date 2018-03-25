Ещё
Астробиологи выбрали прибор для поиска внеземной жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астробиологи выбрали прибор для поиска внеземной жизни 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Лучше всего для поиска живых организмов на других планетах подходит прибор для секвенирования генома, так как он позволяет находить жизнь, использующую непривычные для земных организмов химические соединения и реакции. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие свою статью в журнале Astrobiology. Также о результатах работы они рассказали на XLVIII Конференции по исследованию лун и планет.
Обнаружить внеземную жизнь может быть нелегко, потому что она может значительно отличаться от существующей на Земле, например, не использовать ДНК и РНК для передачи наследственной информации. Поэтому ученым нужен прибор с более «широким» действием.
Авторы статьи предлагают использовать технологию, похожую на ту, что применяют в исследованиях рака — систематическую эволюцию лигандов экспоненциальным обогащением (systematic evolution of ligands by exponential enrichment — SELEX). Суть этой технологии заключается в переборе большого числа случайных последовательностей нуклеотидов (их называют аптамерами), чтобы найти те, которые могут связываться с мишенью, например, специфическими рецепторами раковых клеток.
Подобным образом ученые хотят тестировать сложные молекулы во время экспедиций на другие планеты и их спутники. Каждый образец предполагается смешивать со всевозможными аптамерами, наблюдая, не свяжется ли он с каким-нибудь из них. Повторяя операцию и отсеивая несвязавшиеся аптамеры, можно уточнить информацию о структуре соединения.
Пока ни одну беспилотную миссию NASA не планируют оборудовать секвентором, но специалисты агентства работают над тем, чтобы сделать прибор пригодным для работы в космосе.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Воду научились добывать даже из самого сухого воздуха Закисление воды замедляет охотящихся каракатиц и кальмаров Впервые получен работающий при комнатной температуре постоянный микроволновый лазер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России456
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО239
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете167
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово24
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети51
Видео
02:56
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе
Общество Экология
00:16
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары Происшествия
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
02:50
«Дешевый врун»: перепалка Саакашвили и Порошенко
Украина В мире
06:39
С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина
Политика Статьи
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение