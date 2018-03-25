Индия отложила апрель запуск космического аппарата к Луне

МОСКВА , 25 мар — РИА Новости . Индийская организация космических исследований (ISRO) перенесла на октябрь текущего года запуск к Луне космического аппарата «Чандраян-2», который ранее планировалось осуществить 23 апреля, сообщает газета Times of India со ссылкой на председателя организации.

Как заявил председатель организации К. Сиван, испытания космического аппарата продлятся еще 20 дней, в результате чего будет невозможно осуществить миссию в ранее запланированный срок. По его словам, для осуществления «идеальной миссии» было принято решение отложить ее на начало октября.

"Если ISRO начнет миссию с мая по сентябрь, из-за затмений у нас не получится использовать для экспериментов на Луне полный лунный день (около 14 земных суток). Таким образом, ISRO начнет миссию в первую неделю октября", — сказал он в интервью изданию.

Ранее министр юстиции по развитию Северо-Восточного региона Индии доктор Джитендра Сингх подтвердил, что Индия в 2018 году намерена отправить на Луну небольшой ровер и вывести на орбиту автоматическую межпланетную станцию «Чандраян-2». В марте К. Сиван заявил, что до отправки к Луне миссии «Чандраян-2» Индия планирует в течение ближайшего месяца запустить и вывести на орбиту Земли еще два спутника.