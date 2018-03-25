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Индия отложила апрель запуск космического аппарата к Луне
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Индия отложила апрель запуск космического аппарата к Луне 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) перенесла на октябрь текущего года запуск к Луне космического аппарата «Чандраян-2», который ранее планировалось осуществить 23 апреля, сообщает газета Times of India со ссылкой на председателя организации.
Как заявил председатель организации К. Сиван, испытания космического аппарата продлятся еще 20 дней, в результате чего будет невозможно осуществить миссию в ранее запланированный срок. По его словам, для осуществления «идеальной миссии» было принято решение отложить ее на начало октября.
"Если ISRO начнет миссию с мая по сентябрь, из-за затмений у нас не получится использовать для экспериментов на Луне полный лунный день (около 14 земных суток). Таким образом, ISRO начнет миссию в первую неделю октября", — сказал он в интервью изданию.
Ранее министр юстиции по развитию Северо-Восточного региона Индии доктор Джитендра Сингх подтвердил, что Индия в 2018 году намерена отправить на Луну небольшой ровер и вывести на орбиту автоматическую межпланетную станцию «Чандраян-2». В марте К. Сиван заявил, что до отправки к Луне миссии «Чандраян-2» Индия планирует в течение ближайшего месяца запустить и вывести на орбиту Земли еще два спутника.
Проект «Чандраян-2» является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом «Чандраян-1», который был запущен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность ударный зонд. В рамках миссии «Чандраян-2» ISRO продолжит изучение минералогического и элементарного состава лунной поверхности. Изначально предполагалось, что эта миссия будет осуществляться при участии России, которая будет отвечать за посадочный модуль, но в 2013 году было принято решение, что все составные части будут индийскими.
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