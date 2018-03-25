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В Испании обнаружены останки питавшегося хвоей динозавра
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В Испании обнаружены останки питавшегося хвоей динозавра 

Мир24 17 минут назад
Фото: Мир24
Палеонтологи обнаружили в испанской провинции Сория останки ранее неизвестного науке динозавра. Согласно исследованиям ученых, животное умерло около 130 млн лет назад, достигнув зрелого возраста, пишут СМИ.
На месте раскопок были найдены фрагменты зубов, ребер, костей ног, бедра и хвоста древнего ящера. Длина динозавра, по предварительным данным, составляла не менее 14 метров, он имел хорошо развитые передние ноги и длинную шею.
Обитал доисторический гигант, получивший название Soriatitan golmayensis, в субтропическом климате, где преимущественного росли хвойные деревья — основной источник его пропитания.
Динозавр — друг человека?
Сенсация от ученых
По мнению палеонтологов, представитель нового вида динозавров относится к роду брахиозавров — длинношеих растительноядных зауроподов. Ученые отмечают, что кости животных данного рода были обнаружены также в Северной Америке и в Европе, что указывает на то, что ранее континенты имели сухопутную связь.
Дальнейшие исследования представителя Soriatitan golmayensis продолжатся в Американском музее естественной истории в Манхэттене, куда останки были отправлены испанскими учеными.
Ранее сотрудники из Манчестерского университета обнаружили оттиск перьев и тела доисторического птенца, который умер вскоре после рождения. О том, что детеныш из группы Enantiornithes, погиб в столь раннем возрасте, говорит его грудная клетка, состоящая из хряща: она так не успела затвердеть и превратиться в кость.
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