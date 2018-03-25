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Российские ученые разрабатывают «космический холодильник» для МКС
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Российские ученые разрабатывают «космический холодильник» для МКС 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Термосумку можно будет использовать в течение пяти космических полетов.
Научные сотрудники института медико-биологических проблем (ИМБП) и РКК «Энергия» работают над термосумкой, которая позволит доставлять охлажденные биоматериалы на МКС и возвращать обратно на Землю результаты научных исследований.
Новый «космический холодильник» весом 3,5 килограмма будет готов к марту 2019 года, пишет РИА Новости.
Термосумка под названием «Возврат» сможет держать температуру от 20 до 5 градусов ниже нуля в течение 12 часов, использовать ее можно будет не менее, чем в пяти космических экспедициях. С ее помощью можно спускать на Землю замороженный биоматериал, полученный во время эксперимента «ИММУНО» на МКС.
В сумке имеется блок аккумулятора холода с шестью цилиндрическими гнездами. В них будут размещены шприцы с биологическими образцами. «Возврат» имеет прочный корпус, что позволит ему сохранять температуру замороженного биоматериала.
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