Российские космонавты воспользуются новым «космическим холодильником» уже в 2019 году

РКК «Энергия». Российские ученые работают над созданием уникальной компактной термосумки. Новый «космический холодильник» позволит не только привозить на орбиту охлажденные биоматериалы, но и доставлять с российского сегмента МКС готовые результаты научных исследований в замороженном виде, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей Института медико‐биологических проблем (ИМБП) РАН

Сообщается, что термосумка способна сохранять температуры биоматериала в диапазоне от -20 до -5 градусов Цельсия в течение 12 часов. Вес «космического холодильника» составит не более трех с половиной килограммов. Более того, уникальное изделие имеет многоразовое назначение. Уточняется, что ресурс использования компактной новинки рассчитан минимум на пять космических полетов.

«Действительно, по заказу нашего предприятия в ИМБП разрабатывается пассивный термостат, который будет аналогичен возвращаемому контейнеру

КВ-03 под названием «Термосумка „Возврат“, изделие будет готово к марту 2019 года»

Пресс-служба

РКК «Энергия».

Сообщается, что термосумка под названием «Возврат» имеет блок аккумулятора холода с шестью цилиндрическими гнездами, предназначенными для размещения в них шприцев с биологическими образцами. Блок способен заморозить биообразцы за 48 часов до температуры не менее минус 20 градусов Цельсия.

В РКК «Энергия» уточнили, что в настоящее время на российском сегменте МКС уже есть два типа холодильных устройств: «термостат биотехнологический универсальный низкотемпературный ( ТБУ-Н »Криогем-03». В отличии от своих предшественников, «Возврат» имеет более прочный корпус, который сохраняет постоянную температуру замороженного биоматериала.

По словам российских ученых, новый «космический холодильник» будет готов к использованию уже в марте следующего года. Срок службы термосумки «Возврат» составит около пяти лет с момента изготовления.

М. В. Ломоносова

и Института технологий биоресурсов в Гималаях придумали простой и экологичный метод выделения РНК из клеток бактерий и животных с целью обнаружения вирусов многолетних плодовых растений.