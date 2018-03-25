Российские ученые разрабатывают портативный «космический холодильник» для МКС

Специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) и РКК «Энергия» разрабатывают компактную термосумку, с помощью которой астронавты смогут доставлять на Международную космическую станцию (МКС) охлажденные биоматериалы и возвращать обратно на Землю результат научных исследований в замороженном виде, передает РИА «Новости» со ссылкой на ИМБП и «Энергию».

Термосумка позволит сохранять постоянную температуру в диапазоне от -20 до -5°С в течение 12 часов. Ее вес составит около 3,5 кг, а использовать термосумку можно будет не менее чем в пяти космических экспедициях.

"Термосумка «Возврат» предназначена для спуска на Землю замороженного биоматериала, полученного в ходе проведения эксперимента «ИММУНО» на российском сегменте МКС и других экспериментов. Сейчас заканчивается процесс изготовления летных образцов", — сообщил представитель ИМБП.

В РКК «Энергия» также подтвердили, что в данный момент разрабатывается компактный пассивный термостат. В компании подчеркнули, что разработка должна завершиться в марте 2019 года.

В настоящее время пробы с российского сегмента МКС доставляются в контейнере КВ-03. По сравнению с контейнером, термосумка будет обладать более прочным корпусом и позволит сохранять температуру биоматериала постоянной.

Ранее сообщалось, что экипаж космического корабля «Союз МС-08» перешел на МКС после стыковки.