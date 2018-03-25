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Российские ученые разрабатывают портативный «космический холодильник» для МКС
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Российские ученые разрабатывают портативный «космический холодильник» для МКС 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) и РКК «Энергия» разрабатывают компактную термосумку, с помощью которой астронавты смогут доставлять на Международную космическую станцию (МКС) охлажденные биоматериалы и возвращать обратно на Землю результат научных исследований в замороженном виде, передает РИА «Новости» со ссылкой на ИМБП и «Энергию».
Термосумка позволит сохранять постоянную температуру в диапазоне от -20 до -5°С в течение 12 часов. Ее вес составит около 3,5 кг, а использовать термосумку можно будет не менее чем в пяти космических экспедициях.
"Термосумка «Возврат» предназначена для спуска на Землю замороженного биоматериала, полученного в ходе проведения эксперимента «ИММУНО» на российском сегменте МКС и других экспериментов. Сейчас заканчивается процесс изготовления летных образцов", — сообщил представитель ИМБП.
В РКК «Энергия» также подтвердили, что в данный момент разрабатывается компактный пассивный термостат. В компании подчеркнули, что разработка должна завершиться в марте 2019 года.
В настоящее время пробы с российского сегмента МКС доставляются в контейнере КВ-03. По сравнению с контейнером, термосумка будет обладать более прочным корпусом и позволит сохранять температуру биоматериала постоянной.
Ранее сообщалось, что экипаж космического корабля «Союз МС-08» перешел на МКС после стыковки.
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