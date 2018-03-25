Российские ученые-энтузиасты разрабатывают систему жизнеобеспечения человека за пределами Земли

Без фотобиореактора полеты за пределы Земли, освоение Луны, Марса и других планет практически невозможны.

Пока Илон Маск собирается через год запустить на Марс первый испытательный корабль, а Ричард Брэнсон — отправить на орбиту первых космических туристов, мало кто из мечтателей-изобретателей задумывается о том, как в столь вожделенном для пытливых умов космопространстве жить.

Ведь помимо того, что там холодно, а на Марсе, как минимум пять основных причин очень недолгой и некомфортной для человека жизни, в космосе нет одной важнейшей для человеческой жизни составляющей — кислорода.

Этой проблемой озадачилась группа российских ученых-энтузиастов, которая в прошлом году реализовала проект народного спутника «Маяк», выведенный на орбиту 14 июля 2017 года ракетой-носителем «Союз-2.1а».

Энтузиасты во главе с инженером, кандидатом технических наук, Александром Шаенко разрабатывают ключевой элемент биологический системы жизнеобеспечения в космосе — фотобиореактор для интенсивной культивации микроводорослей, производящих кислород.

Водоросли будут обеспечивать космонавтов не только кислородом — ими можно очищать воду, а также использовать в пищу. Без фотобиореакторов полеты за пределы Земли, освоение Луны, Марса и других планет, по словам ученых, практически невозможны. Тестировать свою разработку Александр намерен сам, потому что подобный опыт уже успешно проводили в Советском Союзе.

— Да, в конце года я в течение 10 минут в прямом видеоэфире буду дышать кислородом из собранного нами фотобиореактора. Эта разработка актуальна потому, что, если на тот же Марс везти с собой кислород с Земли для команды из шести человек, миссия которых продлится на планете полтора года, его необходимо три тонны! В СССР этим вопросом озадачились в 80-х годах прошлого века. В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН создали биологическую систему жизнеобеспечения (БСЖО), основанную на фотобиореакторах — устройствах для выращивания микроскопических зеленых водорослей, которые поглощают углекислый газ и выделяют кислород, — рассказал Александр.

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