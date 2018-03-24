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Акт любви обитателей мирового океана поразил ученых
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Акт любви обитателей мирового океана поразил ученых 

360tv.ru 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
Биологи выложили видео, на котором запечатлена пара рыб‐удильщиков. Ученым впервые в истории удалось заснять самку с прикрепившимся к ней миниатюрным самцом. Об этом сообщил журнал Science.
Кадры сняли на глубине 800 метров.
Я изучал этих рыб большую часть своей жизни, но никогда не видел ничего подобного
-биолог Тед Пич.
Ученый подчеркнул, что эти кадры очень важны, так как раньше этих обитателей изучали по экземплярам, которые случайно попали в сеть.
Биологов удивил тот факт, что плавники у рыбы на видео светились. Не понятно, отражали ли они свет прожекторов подводной камеры или излучали его сами.
Недавно в интернете появилось видео, на котором исторгает из себя дым слониха. ее обнаружили ученые в индийском национальном парке Nagarahole. Специалист по слонам Варун Госвами заявил, что, вероятно, слониха пыталась проглотить древесный уголь.
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