Светимость «Звезды Табби» резко снизилась

KIC 8462852, больше известная как «Звезда Табби», стала одним из самых горячо обсуждаемых астрономических объектов последних лет. Светило находится в созвездии Лебедя, на расстоянии 1480 световых лет от нас. В 2015 году ее наблюдали при помощи космической обсерватории «Kepler». Как известно, при прохождении планеты перед звездой, свет последней несколько снижается на короткий отрезок времени: это можно наблюдать через определенные интервалы. В случае со звездой KIC 8462852 светимость снижалась очень резко, на величину до 22%. Что еще более любопытно, подобного рода «скачки» ученые фиксировали на протяжении разных временных промежутков, которые могли составлять пять дней, а могли и несколько десятков.

Все вышесказанное привело к появлению самых разных гипотез, включая «фантастические». Так, некоторые специалисты заявили, что поведение KIC 8462852 можно объяснить строительством вокруг светила т.н. «сферы Дайсона» — гипотетического астроинженерного сооружения, создать которое может только сверхразвитая цивилизация. Примечательно и то, что даже эта гипотеза не может полностью объяснить всех метаморфоз с «Табби».

Сейчас американский астроном Табета Бояджян, которая впервые и описала KIC 8462852, заявила про новое снижение светимости звезды. В пятницу, 16 марта 2018 года, «Звезда Табби» снова стала более тусклой на непродолжительный срок. Разница светимости составила 4%.

Это, на первый взгляд незначительное падение, на самом деле является рекордным за последнее время. Его сложно объяснить на примере других звезд. Ранее ученые уже изучили 193 светила, расположенных в относительной близости к KIC 8462852, а также ряд звезд, характеристики которых очень похожи на характеристики «Звезды Табби». Ни в одном из приведенных примеров астрономы не наблюдали общего потускнения более чем на 2-3%.

Напомним, не так давно группа исследователей попыталась объяснить странности KIC 8462852 колебаниями колец одной из ее гипотетических больших планет. Такая планета в теории может затенять звезду как сама, так и своими кольцами. Это происходит под разными углами, создавая эффект, которые наблюдают земные исследователи. Стоит сказать, что ранее данную гипотезу уже подвергали критике, однако ученые внесли в свою модель ряд новых параметров, которые и позволили оформить версию более правдоподобно.

Подробнее все эти вопросы рассматриваются в журнале Naked Science.