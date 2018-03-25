Зоолог: Возрождения вида белых носорогов придется ждать 15 лет

Кении скончался последний самец белого носорога. Животному по кличке Судан было 45 лет. Он родился в 1973 году и всю жизнь провел в заповеднике «Ол Паджета». В том же заповеднике остались две самки белого носорога, но теперь вид находится на грани вымирания.

Телеведущий и зоолог Тимофей Баженов в эфире НСН рассказал, что судьба носорогов в последние 150 лет была довольно плачевна. Этих прекрасных животных добывали ради кости рога, которая использовалась в качестве материала для ручек дорогих ножей, черных клавиш для пианино и роялей, а также как сильный афродизиак, несмотря на то, что никаких таких свойств у носорога нет.

«Белый носорог называется белым не потому, что он белый. Он серо-черный. Но в бурском названии носорога есть некоторое созвучие со словом «белый». Поэтому англичане стали называть его белым. То, что зверь погиб, очень плохо. Я не исключаю, что мы потеряли очередное существо, которое из красной книги перекочевало в музей видов, которые вымерли», — заявил собеседник агентства.

Однако надежда на сохранение вида все же есть. Зоолог отметил, что ученым удалось сохранить генетический материал погибшего самца.

«Живут в Кении две сами белого носорога. Их пытались оплодотворить, но ничего не получилось. Однако ученым удалось сохранить некоторые биоматериалы от самца. Есть надежда, что ученым с помощью искусственного осеменения удастся оставить белых носорогов на планете. Но возродить вид удастся не раньше, чем через 15-18 лет», — заключил Тимофей Баженов.

Белый носорог (Ceratotherium simum) — вид из семейства носороговых, крупнейшее наземное животное после слонов. Масса самцов может достигать 5 т, длина тела — 4,2 м. Имеют два передних рога, один из которых достигает 1,5 м.