Генетический материал последнего белого носорога удалось сохранить

Гиганту было 45 лет — это очень почтенный для носорога возраст. Теперь на планете осталось всего две особи северного белого носорога — дочь Судана Наджин и внучка Фату.

В связи со смертью «последнего из могикан» гендиректор заповедника Ричард Вин произнес проникновенную речь. Он сказал, что благодаря усопшему удалось сохранить генетический материал этого вида вымирающих непарнокопытных — Судан изрядно потрудился, обеспечивая семенем будущие поколения. Ветеринары полагают, что эта миссия Судана и подкосила.

Руководство заповедника собирает средства для искусственного увеличения популяции белых носорогов с помощью ЭКО. Ученые задействуют яйцеклетки оставшихся самок и сохранившиеся мужские сперматозоиды. Суррогатными матерями при этом могут стать самки южного белого носорога.

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