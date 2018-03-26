Круговорот воды на Марсе просчитали математически 

Российские ученые из МФТИ совместно с немецкими и японскими коллегами смоделировали распределение водяного пара и льда в атмосфере Марса в течение года, сообщает Journal of Geophysical Research: Planets.
Исследователи учитывали не только крупные, но и микроскопические частицы атмосферной пыли. Такой подход позволил получить более точную картину, которая согласуется с данными измерений орбитальных зондов.
«Наша модель описывает трехмерные движения воздушных масс в атмосфере планеты, перенос солнечного и инфракрасного излучения, фазовые переходы воды, а также микрофизику марсианских облаков, которая играет ключевую роль в круговороте воды на планете», — пояснил руководитель лаборатории инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Родин.
Ученые отмечают, что воды на Марсе очень мало, однако она оказывает заметное влияние на климат Красной планеты. Облака рассеивают и перенаправляют инфракрасное излучение, а конденсация льда на аэрозольных частицах способствует очищению атмосферы.
Космос на Земле
Как подготовиться к полету на Луну } Группа исследователей использовала модель общей циркуляции атмосферы Марса MAOAM (Martian Atmosphere Observation and Modeling — моделирование и наблюдение за марсианской атмосферой), которую разработали в институте им. Макса Планка.
Разработанная ими теоретическая модель показала, что максимальное количество воды скапливается над северным полюсом в тот период, когда на полушарии наступает лето. По мере приближения другого сезона плотность взвешенного в атмосфере водяного пара постепенно падает — возможно, влага конденсируется и выпадает на поверхность в виде осадков.
Эти выводы практически полностью совпадают с картой, построенной на основании наблюдений российского инструмента SPICAM.
Кроме того, оказалось, что наибольшее количество микроскопических кристаллов льда содержалось над экваториальными областями Марса также в период северного лета.
Ранее сообщалось, что, по теории американских ученых, миллионы лет назад на Красной планете текли реки и шли обильные снегопады — их следы заметили на склонах марсианских долин.
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