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Доставку «Науки» на МКС отложили еще на полгода
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Доставку «Науки» на МКС отложили еще на полгода 

Интересант 1 час назад
Предварительно на полгода пришлось отложить запуск к Международной космической станции многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник на космодроме, доставка «Науки» перенесена с сентября на конец 2018 года. «Таким образом, запуск модуля к МКС предварительно откладывается еще на полгода», — сказал собеседник агентства, уточнив, что на предприятии-разработчике пока не могут завершить ремонт модуля.
Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» — один из предполагаемых модулей российского сегмента МКС. Он должен стать одним из самых больших модулей на всей Международной космической станции. На модуле установлен европейский робот-манипулятор ERA длиной 11,3 метра, массой 600 килограммов, с максимальной грузоподъемностью 8 тонн, созданный для обслуживания российского сегмента МКС. Робот может перемещать отдельные крупные модули МКС, также способен захватывать и перемещать объекты с точностью до 5 миллиметров.
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