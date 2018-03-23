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Ученых озадачила «курящая» слониха
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Ученых озадачила «курящая» слониха 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученых, наблюдающие за жизнью тигров в индийском национальном парке Nagarahole, озадачил видеоролик, на котором слониха исторгает из себя «клубы дыма».
Видео они обнаружили, просмотрев отснятый материал с одной из фотоловушек, установленых в парке. Поведение животного ученые охарактеризовали как «необычное».
"Я думаю, слониха пытался проглотить древесный уголь, — заявил Варун Госвами, специалист по слонам из Общества сохранения дикой природы (WCS). — Похоже, она подбирает кусочки с земли, выдувая пепел, попавшую ей в рот вместе с ними, и проглатывает все остальное".
Древесный уголь может приносить пользу при употреблении внутрь животными — в частности, он является хорошим слабительным.
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