Кислород распространялся по древней Земле, как лесной пожар

Атмосфера древней Земли была в гораздо большей степени насыщена кислородом. Такой вывод ученые сделали, изучив кристаллы поваренной соли возрастом свыше двух миллиардов лет, сообщает Science.

Образцы извлекли из Онежской параметрической скважины глубиной 3,5 км. Ее бурение завершили в 2008 году.

Зеленая Антарктида

Шокирующее будущее планеты } Исследователям удалось получить фрагменты галита, чей возраст на миллиард лет превышал известные ранее минералы. Добыть древний галит чрезвычайно сложно, поскольку соль легко растворяется в воде. Но в сухой гранитной почве Карелии она хорошо сохранилась.

Изучив состав соли первобытных морей, эксперты обнаружили неожиданно высокое содержание сульфатов. Это свидетельствует о том, что в воде в достаточных количествах присутствовал кислород.

Ранее считалось, что этот газ, первые следы которого обнаружили в образцах возрастом 2,5 миллиарда лет, накапливался в атмосфере очень медленно — 1,9 млрд лет назад его концентрация достигала всего 1%. Но последние данные опровергают эту гипотезу.

«Это самое сильное свидетельство того, что древняя морская вода, из которой эти ископаемые осаждались, имела высокую концентрацию сульфатов, достигающую, как показывают наши оценки, по меньшей мере 30 процентов современного значения», — пояснил глава исследовательской группы Айво Лепланд из Геологической службы Норвегии

Ученые предположили, что кислород распространялся по планете со скоростью лесного пожара, что было губительно для тогдашних форм жизни.

Ранее сообщалось, что британские палеонтологи определили дату появления первых растений на Земле — около 500 миллионов лет назад.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM