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Сибирские ученые создали наносорбент для защиты от химоружия
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Сибирские ученые создали наносорбент для защиты от химоружия 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Комплекты для дегазации поверхностей, загрязненных токсическими соединениями, относящимися к химическому оружию, разработали ученые Института проблем химико-энергетических технологий (ИПХЭТ) в городе Бийске Алтайского края.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы к общему собранию Сибирского отделения РАН, партия опытных образцов изготовлена на основе нанопорошков оксидов металлов с сорбционными свойствами.
Комплекты предназначены для дегазации различных материальных объектов. В их числе — объекты криминалистических исследований, технические средства, мобильные робототехнические комплексы, которые используются во время мероприятий по противодействию химическому терроризму в ходе расследования ЧП, связанных с применением особо опасных химических веществ.
Испытания показали, что эффективность очистки, произведенной с помощью опытного образца дегазационного комплекта, составляет 99 процентов при максимальном загрязнении в шесть граммов на квадратный метр.
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