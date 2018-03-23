Сибирские ученые создали наносорбент для защиты от химоружия

Алтайского края. Комплекты для дегазации поверхностей, загрязненных токсическими соединениями, относящимися к химическому оружию, разработали ученые Института проблем химико-энергетических технологий (ИПХЭТ) в городе Бийске

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы к общему собранию Сибирского отделения РАН , партия опытных образцов изготовлена на основе нанопорошков оксидов металлов с сорбционными свойствами.

Комплекты предназначены для дегазации различных материальных объектов. В их числе — объекты криминалистических исследований, технические средства, мобильные робототехнические комплексы, которые используются во время мероприятий по противодействию химическому терроризму в ходе расследования ЧП, связанных с применением особо опасных химических веществ.

Испытания показали, что эффективность очистки, произведенной с помощью опытного образца дегазационного комплекта, составляет 99 процентов при максимальном загрязнении в шесть граммов на квадратный метр.