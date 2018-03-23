Ученые объяснили поведение «извергающей дым» слонихи

Ученые обнаружили извергающую дым слониху и предположили, что животное ест уголь. На видео с необычным поведением млекопитающего обратило внимание издание Mashable.

Ролик засняли биологи, работающие в индийском национальном парке Нагарахоле. «Вероятно, слониха пыталась съесть древесный уголь. Она поднимала его кусочки с земли, стряхивала пепел и ела», — рассказал специализирующийся на изучении слонов биолог Варун Госвами (Varun Goswami).

Также он предположил, что слониха ела уголь для улучшения пищеварения.

В январе СМИ обратили внимание на видеоролик с «огнедышащим» альпака. Оптическую иллюзию создала игра рассветных солнечных лучей в паре от дыхания животного на морозе.