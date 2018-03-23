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Ученые объяснили поведение «извергающей дым» слонихи
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Ученые объяснили поведение «извергающей дым» слонихи 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
Ученые обнаружили извергающую дым слониху и предположили, что животное ест уголь. На видео с необычным поведением млекопитающего обратило внимание издание Mashable.
Ролик засняли биологи, работающие в индийском национальном парке Нагарахоле. «Вероятно, слониха пыталась съесть древесный уголь. Она поднимала его кусочки с земли, стряхивала пепел и ела», — рассказал специализирующийся на изучении слонов биолог Варун Госвами (Varun Goswami).
Также он предположил, что слониха ела уголь для улучшения пищеварения.
В январе СМИ обратили внимание на видеоролик с «огнедышащим» альпака. Оптическую иллюзию создала игра рассветных солнечных лучей в паре от дыхания животного на морозе.
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