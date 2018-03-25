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Ученые: Земле угрожает астероид-арахис, весом 50 млрд тонн
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Ученые: Земле угрожает астероид-арахис, весом 50 млрд тонн 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: planet-today.ru
Астероид в форме арахиса приближается к Земле. Небесное тело весом 50 миллиардов тонн идет на сближение с Землей, сообщает издание «Дни24».
Максимальный диаметр космического объекта, имеющего форму гигантского арахиса, составляет 5,4 километра. По сведениям ученых, Таутатис (4179) — такое название дали астероиду — относится к группе небесных тел, которые часто сближаются с Землей. Пытаясь объяснить необычную форму астероида, специалисты пришли к выводу, что ранее он имел две отдельные части, которые стали одним целым из-за неустановленных причин.
Из-за неправильной формы не удается рассчитать точную орбиту астероида, а это значит, что он представляет потенциальную опасность. В случае столкновения с нашей планетой, на Земле наступит ядерная зима, но у человечества все же будет шанс выжить.
Сообщается, что динозавров в свое время погубило небесное тело, которое было вдвое меньше астероида-арахиса. При этом у ученых еще есть время, чтобы предотвратить катастрофу: максимально близко к Земле Таутатис пройдет в 2065 году.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что гигантский астероид размером с три футбольных поля пролетел над нашей планетой на опасно близком расстоянии. По словам астронома Александра Молостова, «если такая тушка упадет на землю, то будет локальная катастрофа». Но, как отметил ученый, на жизнь всей Земли такой астероид повлиять не сможет.
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