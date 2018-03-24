Ученые: Астероид-арахис, весом в 50 млрд тонн, Земле угрожает

Ученые наблюдают за астероидом (4179) Таутатисом. Это гигантское космическое тело, внешне напоминающее арахис. Специалисты выдвинули теорию, что некогда это были два отдельных космических камня, а потом они склеились. Ученые считают, что Таутатис представляет явную опасность для Земли.

Как сообщает ToDay News Ufa, дело не только в его гигантских размерах. Таутатис имеет вес в 50 млрд тонн, а диаметр в 5,4 км. Проблема в его необычной форме. Из-за этого астрономы не могут рассчитать его точную орбиту на длительный период, даже на ближайшие 50 лет вперед. Они могут только предположить, что в 2065 году он окажется максимально близко от Земли. Но вот повезет ли нашей планете при следующем сближении предсказать невозможно.

Считается, что причиной гибели динозавров стало падение на Землю астероида в два раза больше Таутатиса. Специалисты предполагают, что падение на поверхность нашей планеты этого небесного тела вполне может вызвать ядерную зиму, но шанс для выживания у человечества будет.

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