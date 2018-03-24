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Воду научились добывать даже из самого сухого воздуха
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Воду научились добывать даже из самого сухого воздуха 

Индикатор 36 минут назад
Фото: Индикатор
Американские инженеры создали устройство, которое сможет получать питьевую воду даже из самого сухого воздуха. Принцип его работы основан на использовании новых материалов с высокой удельной площадью поверхности. Новая разработка может помочь жителям пустынь меньше беспокоиться о доступной воде. Статья с описанием разработки опубликована в журнале Nature Communications.
Существующие на настоящий момент методы добычи воды из воздуха очень требовательны к условиям сырья: для них необходима влажность от 100 до 50%, а в некоторых устройствах еще и большое количество энергии на охлаждение системы. В отличие от них, новая разработка может извлекать воду из воздуха с относительной влажностью около 10%. «Используя наше устройство, можно добыть воду в действительно экстремальных условиях», — отметила профессор Эвелин Ванг из отдела машиностроения Массачусетского технологического института (MIT). Еще одним плюсом устройства стало отсутствие в конструкции насосов и компрессоров, которые могут изнашиваться.
Система работает циклически, собирая воду из воздуха в вечернее и ночное время, и конденсируя ее днем за счет нагрева от солнечного света. Ученые использовали относительно новые сорбирующие материалы с высокой площадью поверхности — металл-органические каркасные структуры (MOF — metal-organic frameworks). Они насыщаются водой гораздо эффективнее, чем традиционно используемые для этих целей цеолиты или соли, а также требуют меньшей температуры для того, чтобы получить сконденсированную воду.
Тестовая модель небольшого размера была опробована в Университете штата Аризона в городе Темпе. По словам исследователей, если устройство увеличить в размерах, оно сможет вырабатывать более четверти литра воды на килограмм MOF за цикл, а при доработках этот показатель может увеличиться еще в три раза. Ученые исследовали полученную воду и пришли к выводу, что ее можно пить, она абсолютно чистая и безопасная.
В будущем исследователи надеются увеличить эффективность системы настолько, чтобы она смогла обеспечивать водой отдельные домашние хозяйства. Поскольку даже в самых сухих местах на Земле влажность воздуха составляет 5-10%, люди смогут использовать новое устройство в качестве источника воды даже в самых засушливых регионах мира.
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