Беларусь рассчитывает на успешный запуск второго космического спутника

Совершить очередной шаг в освоение околоземного пространства планируют белорусские ученые совместно со своими российскими коллегами. Они рассчитывают, в частности, на успешный запуск своего второго космического спутника. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с членами исполнительного комитета Ассоциации участников космических полетов, передает БЕЛТА.

"Сейчас в Беларуси ведется активная работа по проектированию нового спутника дистанционного зондирования земли совместно с российскими партнерами. И мы ожидаем, что в ближайшее время такая работа будет закончена и на орбите будет второй белорусский спутник", — сказал глава правительства РБ. Премьер обратил внимание на характер уже проделанной работы национальными учеными. По его словам, «это будет не просто собственный спутник. Он изготовлен в нашей стране, вся его целевая аппаратура — производства Беларуси».

Кобяков подчеркнул, что его страна на протяжении многих лет активно участвует в космических исследованиях. В ноябре 2013 года Беларусь была принята в члены комитета ООН по исследованию космического пространства в мирных целях. А в январе 2016 года в РБ реализован проект создания национальной системы спутниковой связи и вещания. С китайского космодрома успешно осуществлен запуск ракетоносителя с первым белорусским телекоммуникационным спутником. Кстати, спутник Belintersat-1, срок эксплуатации которого был рассчитан на 15 лет, был построен китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники.

США, Китая, По словам премьер-министра, в республике продолжает развиваться система подготовки кадров для космической отрасли и отраслей, использующих космическую информацию. В вузах открыты новые специальности по аэрокосмическим дисциплинам. Белорусские ученые принимают участие в космических конгрессах, организованных под эгидой ООН, космических агентств России Японии , стран Европы.

Андрей Кобяков поблагодарил Исполком Ассоциации участников космических полетов за решение провести международный космический конгресс в сентябре 2018 года в Минске . Он выразил надежду, что «международный космический конгресс в Минске будет способствовать укреплению международного космического движения, а также расширению сотрудничества в данной сфере».

Ассоциация участников космических полетов, как известно, основана в 1985 году группой космонавтов и астронавтов из США, СССР и некоторых других стран. Членами ассоциации могут быть космонавты или астронавты, которые хотя бы один раз побывали в орбитальном полете. Сегодня в ее составе более 400 членов из 37 стран.