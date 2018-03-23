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Люди наблюдали таинственные голубые вспышки в небе Челябинска
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Люди наблюдали таинственные голубые вспышки в небе Челябинска 

13 Новостей.ru 44 минуты назад
Фото: 13 Новостей.ru
Таинственные вспышки жители Челябинска наблюдали ночью 18 марта. Очевидцы странного явления говорят о том, что они начались внезапно и так же внезапно закончились, но некоторое успели снять видео данной аномалии. Интересным фактом является то, что ранее ничего подобного в Челябинске замечено не было, что и озадачило людей, ведь это не похоже на молнии или другие похожие явления. Сторонники инопланетян связывают таинственные вспышки как раз с их деятельностью, однако, один из учёных заявил, что данное событие никак не может свидетельствовать о космической активности, а скорее это земной фактор. У учёных также возникли предположения, что вспышки могли возникнуть в результате электрических зарядов, например из-за повреждения проводов на Земле, но люди склонны считать, что это мистика, а не природные явления.
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