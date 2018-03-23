Стало известно, где в России может упасть китайская космическая станция 

На пути восьмитонной «Тяньгун» Сочи и Владивосток. Китайская космическая станция «Тяньгун-1» весом 8 тонн вот-вот рухнет на землю. У неё на пути будут не только океаны и незаселённые территории, но и крупные города: Нью-Йорк, Торонто, Барселона, Рим, Сочи и Владивосток, сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на предупреждение учёных в четверг, 22 марта. По подсчётам американской организации Aerospace Corporation, станция обрушится на Землю в районе 1 апреля, плюс-минус четыре дня. В пресс-службе Роскосмоса не смогли оперативно прокомментировать, существует ли угроза российским городам. «Тяньгун-1» весит порядка 8 тонн, что говорит о возможности её полного сгорания в атмосфере. При этом некоторые обломки станции всё же достигнут земли. Скорее всего, за фрагментами начнут охоту коллекционеры. Пользователи соцсетей беспокоятся за свою жизнь. На это учёные отвечают: на орбите больше 1,5 тыс. спутников, две трети из которых — неуправляемые. Примерно раз в два месяца что-то падает, о случаях гибели никто не сообщал. Пока очевидно только одно, что если падение произойдёт ночью, то это будет красочное и эффектное шоу из горящих обломков. Китайская станция «Тяньгун-1» («небесный дворец») была запущена в космос в сентябре 2011 года. На ней не было космонавтов, это была скорее попытка поднять престиж страны. В марте 2016 года связь со станцией потеряли, но не расстроились, поскольку уже запустили второй аппарат — «Тяньгун-2».