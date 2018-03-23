Исследователи ДВФУ выиграли гранты Российского фонда фундаментальных исследований 

Будет профинансировано 13 исследователей.
Молодые ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) получили гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). По итогам конкурса для молодых исследователей 2018 года поддержку заслужили перспективные проекты в области изучения микроструктуры материалов, новых технологий горения, очистки воды от радионуклидов и в других прорывных направлениях.
Как отметили в службе проректора по научной работе, в 2018 году РФФИ одобрил рекордное количество заявок молодых ученых университета. Если в предыдущие годы в ДВФУ действовало до семи проектов при поддержке фонда, то сейчас будет профинансировано 13 исследователей.
Грантов удостоены ученые Школы естественных наук (ШЕН): Максим Стеблий, Елена Богатыренко, Татьяна Москвина, Михаил Тутов, Эдуард Токарь, Галина Третьякова, Сергей Тихонов, Артур Драньков; Инженерной школы: Таисия Мирошниченко и Сергей Мокрин; Восточного института — Школы региональных и международных исследований: Валерий Шульгинов; Школы педагогики — Александр Кравчук; Школы биомедицины — Александр Николаев.
Проекты молодых исследвоателей ДВФУ направлены на развитие приоритетных направлений, определенных Стратегией научно-технологического развития России: биотехнологии, создание новых материалов и технологий, наноэлектроника и другие.
Так, научный сотрудник Елена Богатыренко занимается поиском биологически активных микроорганизмов, повышающих выживаемость и скорость роста дальневосточного трепанга при искусственном воспроизводстве. Аспирант Эдуард Токарь разрабатывает механизмы очистки морской воды от радионуклидов цезия (Cs-137). Научный сотрудник Максим Стеблий продолжает работать над созданием компьютерной памяти будущего — более быстрой, мощной и надежной. Новый грант позволит ему углубить исследование и провести серию экспериментов с ультратонкими магнитными пленками, которые создали в лаборатории пленочных технологий ШЕН. Ранее это направление работы ученых ДВФУ также получило поддержку в виде совместного гранта РФФИ и Государственного фонда естественных наук Китая.
В начале 2018 года РФФИ поддержал восемь проектов ученых ДВФУ по итогам конкурса фундаментальных исследований. Также профессор Школы искусств и гуманитарных наук Александра Филипова выиграла грант фонда на проведение международной молодежной конференции «Географии детства: междисциплинарный синтез исследовательских подходов и практик», сообщает пресс-служба ДВФУ.