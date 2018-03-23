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Российские ученые заглянули внутрь редчайших метеоритов
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Российские ученые заглянули внутрь редчайших метеоритов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Российские ученые провели исследование крупного фрагмента метеорита Сеймчан, обнаруженного в Магаданской области в 1964 году, сообщает "Российская газета".
Методом нейтронной томографии физики Объединенного института ядерных исследований (ЛНФ ОИЯИ) получили информацию о составе и пространственном распределении вещества в нем без разрушения самого объекта. По их словам, метеорит содержит все типы морфологии оливиновых зерен и крупные металлические участки.
Он относится к классу палласитов — самой редкой и красивой разновидности метеоритов. Специалисты уверены, что исследование даст им новые знание о происхождении Вселенной и этапах формирования небесных тел.
По словам старшего научного сотрудника ЛНФ ОИЯИ Сергея Кичанова, по результатам исследований направлена научная публикация в международный журнал Meteoritics & Planetary Science, которая должна привлечь внимание международного метеоритного сообщества к структурным исследованиям метеорита Сеймчан.
Научный директор Московского планетария Фаина Рублева, в свою очередь, подчеркнула, что выбранный для исследования метеорит действительно очень интересен.
Она рассказала, что такой метеорит называют Палласовым железом в честь академика Палласа, который нашел в окрестностях Красноярска первый железокаменный метеорит.
Ученым известно несколько фрагментов метеорита Сейчан. В 1960-х годах обнаружили два из них — массой 272 и 51 килограмм соответственно. В 2004 году удалось найти еще один большой обломок массой около 50 килограммов.
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